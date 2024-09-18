У Львові вщент згорів кінотеатр «Дзвін» біля пам’ятника Бандері сьогодні вранці

У Львові вщент згорів кінотеатр «Дзвін» біля пам’ятника Бандері сьогодні, 18 вересня, вранці.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Львівську міську раду і місцеві ЗМІ.

У Львові вщент згорів кінотеатр «Дзвін»

У середу, 18 вересня, у Львові згорів кінотеатр “Дзвін”, що біля пам’ятника Бандери на вулиці Шептицьких. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці, інформацію підтвердили у ДСНС Львівської області. За попередньою інформацією, будівлю могли підпалити.

Полум’я охопило близько 400 кв. м

За даними рятувальників, пожежа в кінотеатрі “Дзвін” сталася сьогодні близько 06:00.

На момент прибуття підрозділів горів дах будівлі, — зазначили у ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати о 6:41. Полум’я охопило близько 400 квадратних метрів. Через займання у місті був відчутний сильний запах диму.

За попередньою інформацією причина пожежі — підпал. Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі — бізнес та приватні помешкання, — додали у Львівській міськраді

Тут кажуть, що приміщення повністю вигоріло.

Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання.

Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

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