13 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

13 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 13 вересня. День позитивного мислення. День перукаря. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Корнилія. Залишилося 109 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 933 день повномасштабної війни в Україні.

13 вересня – яке сьогодні церковне свято

13 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Корнилія

Корнилій був римським сотником, що служив у Кесарії Палестинській. Як римський офіцер він був язичником, але згодом виявив цікавість до юдейської віри. Корнилій, згідно з книгою Діянь Апостолів у Новому Завіті, був праведною і благочестивою людиною, яка молилася і давала милостиню. Під час молитви він побачив видіння ангела, який сказав йому надіслати людей до Петру, що перебував у Йоппі (сучасний Яффо).

У той час, як Корнилій посилав своїх слуг за Петром, апостол Петро також мав видіння, яке підготувало його до прийняття язичників. Петро, дотримуючись вказівок Божих, пішов до Корнилія. Коли Петро прибув до Корнилія і почув його свідчення, він проповідував йому про Ісуса Христа. Після цього Корнилій і всі його домівники були охрещені Святим Духом.

Корнилій став першим язичником, якого охрестили без попереднього дотримання єврейського закону, що стало важливим кроком у поширенні християнства серед неєврейських народів. Це подія, яка значно вплинула на розвиток ранньої церкви і визначила її відкритість для всіх народів.

13 вересня у світі

День позитивного мислення

13 вересня відзначається День позитивного мислення або Positive Thinking Day, ініціатором запровадження якого став американський підприємець у 2003 році.

День перукаря

13 вересня своє професійне свято відмічають стилісти-парикмахери. Це саме ті фахівці, хто робить ваше волосся здоровим та красивим, а також колористи, барбери та інші спеціалісти.

День народження пеніциліну

13 вересня відзначають День народження пеніциліну – це випадкове відкриття, що зробило революцію в медицині.

День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин

День поширення інформації про вроджені вади розвитку домашніх тварин – важлива подія, яка поширює інформацію про вроджені аномалії, що можуть вражати наших улюблених домашніх тварин.

Свято збирання винограду

13 вересня у Румунії відзначають Свято збирання винограду.

Іменини 13 вересня

Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 13 вересня, є онікс. Мінерал, який має багату історію. Від давніх часів про онікс складали міти та легенди. Зокрема, вірили, що він є оберегом від усього поганого.

Традиції, заборони, прикмети 13 вересня

В народі цей день часто називали “Осінній Великдень”. Так прозвали цю дату тому, що в храмах, які присвячені святу оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, богослужіння проходять за Великоднім чином.

Наші предки збирали з цього дня урожай картоплі, моркви, журавлини і буряка. Помітили, що зібрані саме в цей день ягоди мають цілющу силу. А ще помітили, що 13 вересня журавлі збираються біля боліт і вирішують, куди їм відлітати на південь.

У давнину цього дня спостерігали за мешканцями водойм: якщо жаби скачуть на берег і вдень квакають, а риби вистрибують з води – на дощ.

Ще прикмети 13 вересня

дощить — цього року надалі дощів буде обмаль;

граки відлетіли — зима прийде рано;

червоний місяць — чекайте на сильний вітер.

Що не можна робити 13 вересня:

Не слід прибирати в домі.

Не варто лихословити і лаятися.

Не можна відмовляти в милостині.

13 вересня в історії

1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США

1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови

1902 — У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину

1922 — У Смірні під час різанини греків та вірмен турецькою армією почалася велетенська пожежа, що тривала кілька днів і зруйнувала християнську частину міста

1959 — Під час посадки радянська космічна станція «Луна-2» впала на поверхню Місяця і стала першим зробленим людиною об’єктом, котрий досягнув поверхні супутника

1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні

1965 — В США вийшов сингл «Бітлз» «Yesterday»

1989 — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва

1993 — Підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії

Народилися 13 вересня

1660 — Данієль Дефо, англійський письменник і публіцист, відомий як автор «Робінзона Крузо».

1776 — Семюел Вілсон, американський торгівець, прообраз Дядька Сема — національного символу Америки.

1896 — Тадеуш Шеліговський, польський композитор, уродженець Львова

1977 — Ендрю Хіггінсон, британський професіональний гравець у снукер.

1993 — Найл Хоран, ірландський співак, автор пісень і гітарист, відомий як член бойз-бенду One Direction.

Померли 13 вересня

1321 — Данте Аліґ’єрі, видатний італійський поет доби Відродження.

1894 — Емануель Шабріє, французький композитор романтичного напрямку, творчість якого вплинула на таких композиторів, як Дебюссі, Равель, Стравинський, Пуленк, Ріхард Штраус, композиторів групи «Французька шістка».

1996 — Тупак Шакур, один з найвідоміших американських реперів.

2001 — Дороті Макгвайр, американська акторка, номінантка на премію «Оскар» в 1947 році.

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