У Львові сталася різанина між чоловіками під час вигулу собак – затримано пенсіонера

У Львові сталася різанина між чоловіками під час вигулу собак, повідомляє поліція, передає НСН.

У Львові поліцейські затримали пенсіонера, який завдав двох ударів ножем львівʼянину

Конфлікт між чоловіками стався під час вигулу собак. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, 11 листопада о 16.50 на вулиці Володимира Великого між двома львівʼянами віком 70 та 42 роки виникла сварка під час вигулу собак.

Суперечка переросла у конфлікт, під час якого старший з учасників завдав молодшому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, за фактом слідчі Львівського районного управління поліції #2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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