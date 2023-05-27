2-річну дівчинку знайшли після трьох днів пошуків: вона вижила сама у лісі на Харківщині

Неймовірно радісна новина! Дворічну дівчинку знайшли живою у лісі на Харківщині після трьох днів пошуків. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ 27 травня, передає НСН.

У Харківській області у лісі знайшли дворічну Віолетту, яку шукали впродовж трьох днів. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна.

2-річна дівчинка вижила сама у лісі на Харківщині

У відомстві зазначили, що протиправних дій щодо дитини ніхто не скоював. Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася, пояснили в МВС. Зараз Віолетту оглядають лікарі.

До пошуків дитини залучили більше ніж тисячу людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці. Вони шукали Віолетту в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми.

Дитина зникла у с. Скрипаї Слобожанської громади на Харківщині увечері 23 травня. Перед цим Віолетта гралася зі своїм братом-близнюком у дворі.

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