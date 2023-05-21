Застряг у болоті: в Одеській області розшукували 4-річного хлопчика (фото, відео)

В Одеській області правоохоронці та військові протягом п’яти годин здійснювали пошуки 4-річного хлопчика, який зник зі свого дому.

Виявилося, що дитина потрапила у болотяну пастку, розташовану за кілометр від будинку, і не могла закликати на допомогу.

Як передає НСН, інформацію про це надали в поліції Одеської області.

Рідня хлопчика помітила його зникнення о 11:00 20 травня. Після години самостійних пошуків, які не принесли результатів, бабуся звернулася за допомогою до поліції, зазначивши, що її онук має проблеми зі здоров’ям і майже не говорить.

Той факт, що будинок родини межує з лісопосадкою, а поруч знаходяться водойми річки Ягорлик, викликав занепокоєння правоохоронців.

Для негайних пошуків залучили поліцейських, кінологів та всіх небайдужих.

На щастя, після близько п’яти годин пошуків, хлопчика вдалося знайти на відстані кілометра від його рідного дому. Він застряг у болоті і не міг покликати на допомогу. Дитину знайшов дільничний офіцер поліції, який передав її рідним.

«Зараз із дитиною все добре, це — головне. Після ретельної перевірки буде прийняте рішення про притягнення матері малюка до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, що могло стати причиною нещасного випадку», повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

Ще новини України: 4-річні двійнята померли після того, як поїли овочів з ринку – що могло стати причиною смерті