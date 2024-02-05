У Києві ТЦК заявляє, що проводить заходи щодо виявлення ворожої ДРГ. Така інформація з’явилася 5 лютого на сторінці Оболонського районного ТЦК у Фейсбуці, передає НСН.

Рейд проходить в Оболонському районі столиці. У ньому беруть участь ТЦК, тероборона, Нацполіція та Сектор оборони.

“В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м. Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога”, – говориться у повідомленні

У Києві ТЦК заявляє, що проводить заходи щодо виявлення ворожої ДРГ: фото

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