У Києві двоє однокласників впали з 16 поверху і загинули (фото)

У Києві двоє однокласників впали з 16 поверху і загинули. Трагедія сталася сьогодні вночі.

Про надзвичайну подію повідомляє низка столичних телеграм-каналів. Журналісти стверджують, що в поліції їм уже підтвердили факт падіння дітей з висоти.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про трагедію.

У Києві двоє однокласників впали з 16 поверху – що відомо

У ніч на 30 червня у Києві на вулиці Жилянській двоє однокласників впали з багатоповерхівки та загинули. Про це повідомила спільнота «Київ оперативний».

Сталося падіння з висоти (вистрибнули/впали або допомогли) житлового будинку двох однокласників – хлопця та дівчини, – сказано у повідомленні

Відомо, що діти ходили у 8-й клас.

«Украина Сейчас» повідомляє, що школярі 2009 року народження впали з 16-поверху.

Наразі слідство встановлює всі обставини трагедії.

Що саме стало причиною цієї трагедії мають встановити правоохоронці.

Там заявили, що вже розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство. Решта деталей буде відома згодом.

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