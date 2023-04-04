У Хмельницькому УПЦ МП заборонили користуватися комунальною землею. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 4 березня, депутати Хмельницької міської ради. Крім того, вони позбавили права користування УПЦ МП територією Свято-Покровського собору, передає НСН.

Депутати Хмельницької міської ради проголосували за припинення права користування 13 земельними ділянками релігійним організаціям у громаді, що належать до УПЦ (МП).

Як повідомляє Громадське радіо, всього у місті 13 ділянок, якими користуються УПЦ МП і які належать місту. Рішення про позбавлення права на користування ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів. Всі рішення перед пленарним засіданням розглянули на земельній комісії.

Ще шість земельних ділянок перебувають у приватній власності релігійних громад, на них міська влада впливу не має. Ще три — на території інших установ, це, зокрема, Міжрегіональна академія управління персоналом та Хмельницька обласна лікарня.

За словами міського голови Олександра Симчишина, міська рада поверне право на користування земельними ділянками громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.

Нагадаємо, вранці 2 квітня у Хмельницькому в одному із храмів УПЦ (МП) священнослужителі та віряни побили військового. Поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство», а біля храму почалася масова акція протесту, під час якої сталися сутички.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після цього заявив, що міськрада на позачерговій сесії проголосує за припинення користування УПЦ (МП) всіма земельними ділянками на території громади.

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