У Харкові бомба влучила у п’ятиповерхівку: багато постраждалих, серед них трирічна дитина (фото, відео)

У Харкові бомба влучила у п’ятиповерхівку пізно увечері 2 жовтня. Сталася пожежа. Горів будинок і автомобілі у дворі. Багато постраждалих.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Харківську ОВА, прокуратуру і ДСНС.

2 жовтня близько 23:00 ворог з населеного пункту строїтель бєлгородської області рф із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски пʼятьох керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. За попередніми, це були УМПБ Д-30СН. За даними контролю систем ППО, їх швидкість складала 600 км/год.

Два авіаційні снаряди влучили у передмісті. Ще три – по Харкову.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість.

У Харкові бомба влучила у п’ятиповерхівку

У Салтівському районі авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Травми різного ступеня тяжкості отримали 10 людей, серед них трирічна дитина.

Сталися руйнації фасадної частини та 4 квартир на 4-му і 5-му поверхах.

Сталось займання конструктивних елементів будинку та 2-х автомобілів на площі 65 м кв.

Організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста.

В будинках сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту було організовано точку, де місцеві мешканці змогли випити гарячого чаю та перекусити.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Фото і відео з місця удару

Ранковий обстріл Харківщини

Пізніше росіяни знову атакували Харків. Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова.

Як стало відомо, 3 жовтня рано вранці російські війська обстріляли Малоданилівську громаду на Харківщині. У результаті атаки було знищено близько 20 житлових будинків і пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив керівник громади Олександр Гололобов.

Перший приліт російської зброї призвів до пожежі та пошкодження лінії електропередач. Спочатку повідомлялося про можливу наявність людини під завалами, але ця інформація не підтвердилася.

Другий приліт спричинив руйнування щонайменше двох десятків приватних будинків і пошкодження парканів та ліній електропередач. На жаль, загинула одна собака.

Наразі влада планує доставити матеріали для швидкого відновлення теплового контуру протягом дня. Мешканців, чиї будинки постраждали, просять зареєструватися через Національну поліцію.

Інформація про можливих постраждалих серед місцевих жителів не підтвердилася.

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