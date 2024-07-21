У готелі Тернополя майор розстріляв сержанта, якого застав зі своєю дружиною – ЗМІ

У готелі Тернополя майор розстріляв сержанта з пістолета після того, як застав його зі своєю дружиною.

Про це повідомляє, посилаючись на власні джерела, місцеве видання «Тернополяни», передають «Новини України – НСН».

В Тернополі в одному з готелів міста сталася стрілянина. Попередньо, майор застав свою дружину з коханцем та застрелив його.

Як зазначається, інцидент стався 21 липня близько третьої години ночі на вулиці Степана Будного в одному з міських готелів. Там майор, перебуваючи на третьому поверсі комплексу, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів

“Майор шість разів вистрелив у сержанта з пістолета “Glok-17”, який закріплений за ним. За нашою інформацією, головний сержант загинув у готелі. Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 КПК України”, – пише видання

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