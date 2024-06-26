У готелі Києва Hilton виявили тіло аташе посольства США – ЗМІ

У готелі Києва Hilton виявили тіло аташе посольства США. Про це повідомляє видання NV, посилаючись на власні джерела.
Передають Новини України – НСН.
У готелі Києва Hilton виявили тіло аташе посольства – що про це відомо
У київському готелі Hilton знайшли тіло померлого аташе посольства США у понеділок, 25 червня.
Труп аташе виявили близько 11:00 25 червня у готельному номері. На тілі не виявили жодних ознак тілесних ушкоджень, а двері номера були зачинені зсередини. При цьому розтину не проводили — тіло забрало посольство США. Відомо, що у чоловіка був підвищений рівень холестерину.
«Говорити про те, що це вбивство немає підстав», — додає джерело видання.
Також відомо, що аташе приїхав до України 15 червня.
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