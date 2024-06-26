У готелі Києва Hilton виявили тіло аташе посольства США – ЗМІ

У готелі Києва Hilton виявили тіло аташе посольства США. Про це повідомляє видання NV , посилаючись на власні джерела.

Передають Новини України – НСН.

У готелі Києва Hilton виявили тіло аташе посольства – що про це відомо

У київському готелі Hilton знайшли тіло померлого аташе посольства США у понеділок, 25 червня.

Труп аташе виявили близько 11:00 25 червня у готельному номері. На тілі не виявили жодних ознак тілесних ушкоджень, а двері номера були зачинені зсередини. При цьому розтину не проводили — тіло забрало посольство США. Відомо, що у чоловіка був підвищений рівень холестерину.

«Говорити про те, що це вбивство немає підстав», — додає джерело видання.

Також відомо, що аташе приїхав до України 15 червня.

Ще новини України: У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українку, яка зникла 3 червня