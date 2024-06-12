На кордоні України з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника. Це вже 35-й випадок з початку війни.

Чоловіка без ознак життя виявив 12 червня під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення “Бодалово”.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Держприкордонслужбу.

На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника – 35 випадок з початку війни

Відомо, що тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег.

До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції.

Особу загиблого наразі встановлюють.

У ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами.

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