У Глобиному на смітнику знайшли живе немовля – поліція встановила особу матері

У Глобиному на Полтавщині на смітнику знайшли живе немовля. Поліція вже встановила особу матері, передає НСН.

19 листопада до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що знайшов на смітнику живе немовля. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Сергій Джулай, начальник відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції повідомив:

«До поліції надійшло повідомлення 19 листопада близько 13:00. На місце події одразу прибули: слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ювенальної превенції, експерти, кінологи, оперативники та дільничні офіцери поліції та медики. Дитина направлена каретою швидкої допомоги до перинатального центру міста Кременчука, де їй надають необхідну допомогу. Стан дитини середньої тяжкості».

Поліцейські проводили оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, що залишила дитину.

За результатами реалізації оперативно-слідчих заходів поліції вдалося встановити особу породіллі, причетної до замаху на умисне вбивство немовляти. Як інформує заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено 32-річній мешканці міста Глобине.

Слідчий підрозділ відділу поліції № 1, за погодженням з Глобинською окружною прокуратурою, здійснює досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 ст. 117 (Замах на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Триває комплекс невідкладних слідчих дій.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

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