У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до армії. Про це повідомили в Міноборони і пояснили мету даного закладу, передає НСН.

Міноборони спільно з Львівською міською радою запустило у Львові сьогодні пілотний проєкт рекрутингу до української армії. Надалі такі центри мають запрацювати по всій Україні.

Для чого у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до армії

Тут можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

«Армії потрібні вмотивовані люди, які свідомо роблять свій вибір служити на конкретній посаді в конкретній частині. Ми бачимо за даними соціологічних опитувань, що переважна більшість українців та українок готові долучитися до захисту Батьківщини за умови можливості вибору, врахування свого досвіду та фаху, розуміння з ким і де служити. Рекрутинг – це саме про добровільний та свідомий вибір. Ми будемо максимально масштабувати наші активності щодо рекрутингу і в інших містах України, відкривати центри рекрутингу, розповідати людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави»,

– розповіла під час презентації проєкту заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

У центрі щодня працюватимуть рекрутери, які надаватимуть інформацію щодо вакансій в армії, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть весь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

Важливо, що центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями. Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.

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