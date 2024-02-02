Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область. Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА і прокуратуру.

За даними слідства, вдень 2 лютого військові рф атакували місто Херсон та Бериславський район, а також Білозерку.

В обласному центрі через влучання снаряду у багатоквартирний будинок сталося його часткове руйнування.

Попередньо здійснено авіаудар з СУ-34. Дані уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

В ОВА публікують відео – на ньому перші хвилини після російського авіаудару по Херсону.

Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі.

Наразі відомо про двох постраждалих.

73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу.

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого: фото

У Бериславі ворог атакував мирне населення дронами. Через скидання вибухівки постраждав місцевий мешканець, його доставлено до лікарні.

У селі Інгулець через обстріл травмовано 59-річну жінку та 37- річного чоловіка.

Раніше сьогодні окупаційні війська вкрили артилерією і градами Білозерку. Пошкоджено більше десятку приватних будинків. В деяких – значні руйнування.

На щастя, тут люди не постраждали.

Фото наслідків ударів по Білозерці

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