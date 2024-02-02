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Тег:
ВійнаХерсон

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

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Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область. Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА і прокуратуру.

За даними слідства, вдень 2 лютого військові рф атакували місто Херсон та Бериславський район, а також Білозерку.

В обласному центрі через влучання снаряду у багатоквартирний будинок сталося його часткове руйнування.

Попередньо здійснено авіаудар з СУ-34. Дані уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

В ОВА публікують відео – на ньому перші хвилини після російського авіаудару по Херсону.

Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі.

Наразі відомо про двох постраждалих.

73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу.

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого: фото

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

Армія РФ розбомбила центр Херсона 2 лютого і обстріляла область: є поранені, багато руйнувань

У Бериславі ворог атакував мирне населення дронами. Через скидання вибухівки постраждав місцевий мешканець, його доставлено до лікарні.

У селі Інгулець через обстріл травмовано 59-річну жінку та 37- річного чоловіка.

Раніше сьогодні окупаційні війська вкрили артилерією і градами Білозерку. Пошкоджено більше десятку приватних будинків. В деяких – значні руйнування.

На щастя, тут люди не постраждали.

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Фото наслідків ударів по Білозерці

Ще новини України: 1 лютого окупанти вбили двох іноземних волонтерів і поранили ще трьох у Бериславі

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