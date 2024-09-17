Третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Полтавщині та Лиманщині (фото)

Третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Полтавщині та Лиманщині. Ситуацію ускладнив вітер. Довелося провести евакуацію.

Про це повідомляють у ДСНС, передає Nikopolnews.

Пожежі на Полтавщині та Лиманщині

В Полтавському районі через великі пориви вітру та тривалу відсутність опадів вогонь стрімко поширився на значну територію. Наразі вогонь пройшов площу близько 700 га.

Горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 га. Евакуйовано 53 мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка та Собківка. Інформація щодо пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється.

На території Лиманського лісництва вогонь пройшов близько 350 га лісу. Наразі загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає.

До гасіння пожежі залучені понад 350 рятувальників та майже 70 одиниць техніки.

Фото з місця подій від ДСНС

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