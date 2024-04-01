Випалювала суху траву і загинула – трагедія на Харківщині

Через нехтування забороною сталася трагедія на Харківщині. Тут у вогні загинула жінка.
Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.
Сьогодні на околиці с. Крисине Богодухівського району горів сухостій на відкритій місцевості. Коли до місця події прибули рятувальники, площа загораннявже склала 800 кв.м. Під час роботи в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки, близько 60-років.
Зі слів сусідів-очевидців, вона прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь момент, ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.
Випалювання сухої трави шкодить не лише навколишньому середовищу, але й може загрожувати вашому життю! Бережіть себе та природу! Нагадуємо, спалювання рослинних залишків суворо заборонене! – йдеться у повідомленні рятувальників
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