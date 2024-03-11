Намагався загасити суху траву і загинув: трагедія на Житомирщині

Сталася трагедія на Житомирщині. Тут 39-річний чоловік намагався загасити суху траву і загинув. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Надзвичайна подія трапилася у с. Ліски Коростенського району. 39-річний чоловік намагався самостійно врятувати своє обійстя, навколо якого загорілася суха трава. Під час гасіння пожежі він отримав опіки та загинув.

Підрозділи ДСНС до приборкання вогню не залучалися.

Шановні громадяни! Не випалюйте сухостій та не розводьте багаття у вітряну погоду. У випадку виникнення надзвичайних подій терміново звертайтеся до Служби порятунку за номером «101» – звертаються до громадян рятувальники

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