Діюча посадовиця Київської РДА вела Телеграм-канал Азарова. Таку шокуючу інформацію оприлюднила столична прокураьура, передає НСН.

У прокуратурі повідомляють, що повідомлено про підозру самому експрем’єр-міністру та двом його поплічницям, одна з яких є посадовицею столичної РДА

Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Експрем’єр-міністру також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

У ході документування злочинної діяльності ексвисокопосадовця правоохоронці встановили, що адміністрування Телеграм-каналу за його вказівкою здійснюється двома його помічницями.

Одна з них – є діючим державним службовцем та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію рф.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ. Організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв’язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних.

Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто за місцем проживання. Колишньому прем’єр-міністру України та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з перебуванням вказаних осіб у рф.

Згодом у прокуратурі повідомили, що посадовицю столичної районної державної адміністрації, яка вела Telegram-канал експрем’єра Миколи Азарова з провокативними матеріалами, взяли під варту.

Суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою начальниці відділу однієї із районних адміністрацій Києва, яку підозрюють в сприянні проведенню підривної діяльності проти нашої держави в інформаційній сфері, — йдеться в повідомленні

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, оперативний супровід – управління контррозвідки СБУ у м. Києві та Київській області.

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