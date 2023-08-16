Окупанти вбили 18-річного хлопця і поранили 7 людей сьогодні на Дніпропетровщині (фото)

Окупанти вбили 18-річного хлопця і поранили 7 людей сьогодні на Дніпропетровщині. Про наслідки ворожих обстрілів 16 серпня розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає НСН.

Сьогодні важкий день для області. У Нікопольському та Синельниківському районах через ворожі атаки є загиблі та поранені серед мирного населення, – написав Лукашук

Обстріли Синельниківського району

Посадовець розповів, що окупанти обстріляли Межівську громаду Синельниківського району. Це близько 160 км від Дніпра. Громада межує з Донецькою областю. Загинув зовсім молодий хлопець. Йому було 18 років. Поранено 6 осіб, з них – дівчинка 2,5 роки. Її та ще одного з поранених госпіталізували. Дівчинка вже почувається добре, знаходиться вдома. Пораненим надали усю необхідну допомогу.

Усі, хто цього потребує, будуть доставлені після стабілізації бригадами екстреної медичної допомоги з районної до наших обласних лікарень, – запевнив голова облради

Залучено 2 евакуаційні автобуси від селищної громади, евакуйовано 12 осіб з небезпечної зони. З постраждалими працює психолог.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 49 будинків, навчальний заклад, автомобілі та мікроавтобус.

Також сталася пожежа на сільгосппідприємстві. Рятувальники ліквідували вогонь.

Обстріли Нікопольщини

За день окупанти тричі били по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії.

Внаслідок обстрілу поранено 63-річного чоловіка, мешканця Нікополя. Його госпіталізували з діагнозом – мінно-вибухова травма, осколкові поранення грудної клітини та лівого колінного суглоба. Надана уся необхідна медична допомога. Зараз він знаходиться у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено кафе, 14 житлових будинків, 8 господарчих споруд, 3 автомобілі, 5 ліній електропередачі та сонячні панелі.

В інших громадах області було тихо.

Країна-терорист продовжує вбивати наших людей та руйнувати домівки. Але за кожен військовий злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата. Для кожного російського окупанта, хто віддавав ці злочинні накази, і кожного, хто їх виконував, – написав Микола Лукашук

Він оприлюднив фото наслідків обстрілів.

Сьогодні на Дніпропетровщині важкий день: фото

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