Загадкові смерті на Львівщині: у будинку знайшли мертвими двох чоловіків

Загадкові смерті на Львівщині розслідують правоохоронці. Тут у сільському будинку знайшли неживими двох молодих чоловіків. Причини їх смерті – різні.

Подія сталася у Самбірському районі. Про неї «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на правоохоронців.

Загадкові смерті на Львівщині: подробиці

Як встановили співробітники Самбірського районного відділу поліції, 8 жовтня близько 13.00 у недобудованому будинку, розташованому в одному з сіл Самбірського району, стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативна група Самбірського районного відділу поліції, експерти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

В одній з кімнат будинку правоохоронці виявили тіло власника – 40-річного місцевого жителя, без ознак життя. Встановлено, що смертельні травми він отримав внаслідок вибуху гранати, яку сам і підірвав.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство», а також за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють походження боєприпаса.

Окрім того, в іншій кімнаті будинку правоохоронці виявили тіло 38-річного односельчанина загиблого – без ознак життя та без ознак насильницької смерті. Встановлено, що він разом з власником недобудови кілька днів поспіль розпивали спиртне.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».

Проводяться розслідування, призначені експертизи.

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