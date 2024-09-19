На Львівщині потяг задавив 27-річну жінку. Трагедія сталася у Стрию.

Про це повідомляють у Національній поліції, передають «Новини України – НСН».

На Львівщині потяг задавив 27-річну жінку – що відомо

У Стрию внаслідок наїзду електровоза загинула жінка – поліцейські проводять розслідування.

Дорожньо-транспортна подія сталася 18 вересня, близько 14.20, на перегоні «Стрий-Ходорів» на 9 пікеті у Стрию.

Як попередньо встановили правоохоронці, електровоз здійснив наїзд на 27-річну мешканку одного з сіл Стрийського району.

Незважаючи на зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла в реанімації.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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