З’явилося відео насильства над дітьми у спецзакладі на Львівщині – подробиці

З’явилося відео насильства над дітьми у спецзакладі на Львівщині. 7 жовтня його опублікувало видання « Українська правда ».

Повідомляють Новини України – НСН.

На відео видно, як вихователька б’є дитину залізним прутом, а коли остання опиняється на дивані – продовжує її бити кулаками. Зокрема і по голові.

Дитині вдається вирватися від виховательки. Остання зупиняє її і повертає на диван, називаючи при цьому «скотинякою». За цими діями спостерігають інші вихованці закладу.

З’явилося відео насильства над дітьми у спецзакладі на Львівщині: відео

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У поліції Львівщини говорять, що правоохоронці вивчають відеоматеріал. Тривають слідчі дії.

Тим часом на випадок насильства на Львівщині відреагував уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець:

«Ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей. Також, хочу звернути увагу, що задля того, щоб вберегти дітей їх необхідно перемістити із зазначеного закладу”. Адже не можна жорстоко й неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав!», написав Лубінець.

28 вересня він повідомив, що на Львівщині вихованки навчально-реабілітаційного центру надали свідчення, що директор закладу скоював над ними сексуальне насилля. Публічно принижував та погрожував побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

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