На Львівщині у місті Ходорів сталася масштабна пожежа на ринку: є постраждалі (фото, відео)

На Львівщині у місті Ходорів сталася масштабна пожежа на ринку сьогодні, 27 вересня, вранці.

Про це повідомили у ДСНС. Тут показали фото наслідків пожежі. А в місцевих Телеграм-каналах публікували відео.

На Львівщині у місті Ходорів сталася масштабна пожежа на ринку: що відомо

За даними ДСНС, 27 вересня о 09:20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на ринку в м. Ходорів, Стрийського району. Вогонь швидко поширювався по горючих конструкціях торгових будок, що викликало серйозну загрозу перекидання вогню на сусідні об’єкти.

Рятувальники ліквідували займання о 10:28.

На жаль, двоє людей отримали опіки внаслідок інциденту і були госпіталізовані до медичного закладу.

Причина виникнення займання встановлюється фахівцями.

Відео пожежі у Ходорові

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