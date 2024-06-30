Смертельний обвал на шахті «Відродження» на Львівщині – що відомо

29 червня стався обвал на шахті «Відродження» в селі Межиріччя Червоноградського району Львівської області. Загинули гірники.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про цю трагічну подію.

Про обвал ґрунту на шахті повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його даними, ґрунт обвалився на глибині понад 500 метрів. Під завалами опинилися шахтарі.

Було проведено пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників.

У пресслужбі державного підприємства “Львіввугілля” повідомили, що обвал стався о 13:20.

29 червня на шахті “Відродження” ДП “Львіввугілля” о 13:20, на сполуці 174 монтажної камери з 174 конвеєрним штреком пласта “Сокальський”, під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі, – йдеться у повідомленні

Обвал на шахті «Відродження» на Львівщині призвів до загибелі гірників

Згодом стало відомо, що внаслідок обвалу загинуло двоє гірників.

Це Андрій Кончук (1986 року народження) – машиніст гірничих виїмкових машин, бригадир ГОЗ дільниці з видобутку вугілля та Володимир Макогін (1987 року народження) – в.о. майстра гірничого дільниці з видобутку вугілля.

Речник ДП “Львіввугілля” Юрій Тиркало повідомив, що рятувальники підняли з-під завалів тіло одного гірника. Також станом на 19:40 тривали роботи із підняття на поверхню тіла другого загиблого.

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