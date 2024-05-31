Залізничний вокзал Львова реконструюють: він стане першим в Україні безбар’єрним вокзалом

Залізничний вокзал Львова реконструюють, після чого він стане першим безбар’єрним вокзалом в Україні.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передають Новини України – НСН.

Головний залізничний вокзал Львова стане першим повністю безбарʼєрним вокзалом в Україні

За словами Козицького, вхід у вокзал зроблять більш доступним. Перебудують високі перони та облаштують ліфти, щоб маломобільні категорії людей могли безперешкодно дістатися до потягів. Створять нові кімнати відпочинку, а тунелі – відреставрують.

Такий задум, щоб вокзал став доступним для всіх, презентували сьогодні.

Наразі разом з експертами напрацьовують концепцію проєкту, щоб зробити все грамотно, та шукають фінансування. В Укрзалізниці сподіваються залучити на втілення ідеї грантові кошти. Реалізація, попередньо, займе від 3 до 5 років. Відбуватиметься це у кілька черг, щоб вокзал не припиняв приймати пасажирів, – розповів Максим Козицький

Він підкреслив, що цей проєкт дуже важливий, і важливо втілити його саме зараз, бо вокзал у Львові – другий за пасажиропотоком в Україні. Це – ворота у Львівську область, і крізь них щодня прибувають вимушені переселенці, зокрема люди з інвалідністю та старшого віку, які потребують додаткової допомоги.

Тому наші волонтери змушені докладати великих зусиль, щоб зустріти та провести їх по території. Приїжджають вагітні, батьки з маленькими дітьми, наші воїни – на лікування та реабілітацію. Прибувають міжнародні рейси. Для комфорту всіх людей вокзал має стати безбарʼєрним, – сказав Козицький

Він заявив про бажання, аби Львівщина справді стала областю рівних можливостей для всіх. Рік тому тут затвердили обласний план заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, і вже почали його виконання.

Дякуємо нашим воїнам за державу. Дякуємо нашим волонтерам за турботу про найвразливіші категорії людей. Дякую нашій залізниці та її мужнім людям, які, попри величезну загрозу, щодня продовжують здійснювати рейси, в тому числі в області, які перебувають під прицільними обстрілами. Памʼятаємо про всіх воїнів, волонтерів та працівників залізниці, які більше ніколи не повернуться до рідних, бо їх вбилa pоciя, – додав начальник Львівської ОВА

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