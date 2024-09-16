Знову смертельна ДТП на Вінниччині з дітьми – друга поспіль за два дні.

Про аварію повідомляють у Національній поліції, передають «Новини України – НСН».

Одна малолітня дитина загинула, а інша травмована: поліцейські Вінниччини встановлюють обставини смертельної аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 вересня близько 17:10. В результаті аварії 3-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці події, а її 5-річну сестричку із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Слідчі призначили проведення експертиз для встановлення причин аварії.

За попередньою інформацією слідства, 27-річна жителька Вінницького району, водійка автомобіля Opel Zafira не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з електроопорою.

Внаслідок ДТП 3-річна дівчинка, яка перебувала на передньому сидінні, не обладнаному для перевезення дітей, загинула на місці події, а її сестричку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Смертельна ДТП на Вінниччині з дітьми – друга поспіль

За цим фактом слідчі слідчого управління розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні, 14 вересня, у ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей віком 15 і 5 років.