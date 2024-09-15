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В ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей (фото)

Автор -
Журналіст
В ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей (фото)

В ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей. Смертельна аварія сталася ввечері 14 вересня.

Про неї повідомляє поліція Вінницької області, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що 14 вересня близько 22 години до поліції надійшло повідомлення про аварію. Сталося зіткнення між легковиком і вантажівкою у Гайсинському районі. Внаслідок зіткнення транспортних засобів двоє пасажирів Chevrolet віком 5 і 16 років загинули.

На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП.

В ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей: фото

В ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей

В ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей

В ДТП на Вінниччині загинули двоє дітей

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