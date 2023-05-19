У рф кажуть, що Шойгу побував на Запоріжжі – на відео жодного доказу

У рф кажуть, що Шойгу побував на Запоріжжі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає НСН. Вони публікують відео, на якому, втім, жодного доказу перебування мінубивства саме у Запорізькій області. Цілком можливо, запис постановочний.

Росіяни повідомляють, що Шойгу проінспектував пункт управління ворожої армії, а також вручив окупантам нагороди.

Пропагандисти зазначили, що очільник міноборони Росії “заслухав доповіді командувача угрупування “схід” та офіцерів штабу”. Крім цього, Шойгу нібито “відзначив високу ефективність виявлення та ураження військової техніки та скупчень особового складу противника”.

Також російський міністр оборони поставив завдання командирам “продовжувати активне ведення комплексної розвідки для завчасного розкриття планів противника”. Він також попросив “створити умови для безпечного розміщення росіян на фронті”.

Наостанок Сєргєй Шойгу подякував військовослужбовцям за “виконання завдань у зоні спеціальної військової операції” і вручив їм російські медалі, ордени та відзнаки.

Зазначимо, що навіть російські користувачі сумніваються у такі сміливості міністра оборони і у тому, що він дійсно побував на лінії фронту.

У рф кажуть, що Шойгу побував на Запоріжжі: відео

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