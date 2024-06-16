Серед поранених братики 4 і 7 років: окупанти вдарили по селу під Краматорськом

Окупанти вдарили по селу під Краматорськом. Семеро людей отримали поранення – серед них діти.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Окупанти вдарили по селу під Краматорськом

16 червня 2024 року російська армія вдарила по с. Нова Полтавка Краматорського району. Засіб ураження влучив по території приватного сектору.

Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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