Селидове вдруге за добу зазнало удару: 4 поранених, понівечено 30 будинків

Селидове на Донеччині вдруге за добу зазнало ворожого удару. Тут є поранені і багато рунувань. Мешканців закликають евакуюватися.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Селидівську міську військову адміністрацію.

Приблизно о 17:05 російська армія завдала удару 2-ма авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по приватному житловому будинку та подвірʼю.

Внаслідок обстрілу зазнало поранень 4 людини, 2 з яких – неповнолітні особи. 3 поранених наразі знаходяться в лікарні.

Пошкоджено 30 приватних будинків, лінії електромереж, 1 вантажний і 3 легкових автомобіля.

Селидове – фото наслідків атаки

Терористичній недодержаві все одно, куди впадуть її снаряди, кого вони вбʼють, тому врятуйте своє життя, доки є час, – евакуюйтеся! Зверніться за телефоном Контакт-центру 0800 33 64 54 для отримання інформації щодо евакуації, – закликають мешканців

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