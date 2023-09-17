Українські військові повідомили про звільнення Кліщіївки (відео)

Українські військові 17 вересня повідомили про звільнення Кліщіївки Донецької області.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив інформацію у коментарі hromadske, передає НСН.

«Підтверджую. Кліщіївка наша українська», наголосив речник.

Село на Бахмутському напрямку звільнили 80 окрема десантно-штурмова бригада, 5 окрема штурмова бригада, Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють», зазначили військові.

«Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження. Щиро дякуємо волонтерам та волонтерським організаціям, які є надійним тилом для нас! Подяка за постійну допомогу та підтримку!», зауважила 80 окрема десантно-штурмова бригада.

Військові повідомили про звільнення Кліщіївки. Відео

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ зранку 17 вересня повідомляв, що за результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки: витісняють противника із займаних позицій. Також Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі цього села.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фотографію українських військових, імовірно, з Кліщіївки із підписом «Україна завжди повертає своє».

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