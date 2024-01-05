На Волині правоохоронець збив на смерть 14-річного підлітка – розпочато розслідування

На Волині правоохоронець збив на смерть 14-річного підлітка. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

Трагедія сталася близько 20 години 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).

Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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