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Підсковзнувся і впав у криницю - на Одещині загинув 12-річний хлопець
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Тег:
ОдесаПодії

Підсковзнувся і впав у криницю – на Одещині загинув 12-річний хлопець

Журналіст
Підсковзнувся і впав у криницю на Одещині загинув 12-річний хлопець
фото ілюстративне
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додаток НСН

В Одеської області після падіння в криницю загинув 12-річний хлопець.

Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.

Трагедія сталась в одному з сіл Балтської територіальної громади Подільського району.

Що відомо про загибель підлітка

Як встановили одеські поліцейські, неповнолітній пішов по воду до криниці в дворі, однак послизнувся, не втримав рівновагу та впав.

Батько, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витяг його ще живого. Але до приїзду лікарів дитина померла.

Причина смерті хлопця буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

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