Підсковзнувся і впав у криницю – на Одещині загинув 12-річний хлопець

В Одеської області після падіння в криницю загинув 12-річний хлопець.
Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.
Трагедія сталась в одному з сіл Балтської територіальної громади Подільського району.
Що відомо про загибель підлітка
Як встановили одеські поліцейські, неповнолітній пішов по воду до криниці в дворі, однак послизнувся, не втримав рівновагу та впав.
Батько, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витяг його ще живого. Але до приїзду лікарів дитина померла.
Причина смерті хлопця буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.
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