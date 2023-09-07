За добу на Запоріжжі окупанти вбили одну людину, ще 6 зазнали поранень

За минулу добу російські окупанти на Запоріжжі вбили одну людину і поранили шістьох. Зафіксовано множинні руйнування цивільних об’єктів.

Про це зранку 7 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає НСН.

82 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано 5 ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому й Таврійському, 5 авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці, 7 БПЛА-атак по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П’ятихаткам.

Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років.

Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка.

Від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років, в Запоріжжі поранено сімейну пару – 44-річного чоловіка та 43-річну жінку.

Всіх оперативно доставлено до лікувальних установ, повідомив Малишко.

Крім того, надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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