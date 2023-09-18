Російські війська минулої доби, 17 вересня, на Донеччині вбили одного цивільного чоловіка, ще чотирьом мирним жителям завдали поранень.

Як передає НСН, про це виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив у Фейсбуці.

“За 17 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Зарічному. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення”, зазначив він.

Очільник ОВА наголосив, що на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі.

За добу на Донеччині загарбники вбили цивільного, ще 4 поранили

Ще новини України: Ворог 92 рази за добу обстріляв Херсонщину: є загиблі і поранені