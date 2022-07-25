Волинську область атакували безпілотники – є загиблий та поранені

У понеділок, 25 липня, Волинську область атакували два безпілотники, які вдалось збили, на жаль, внаслідок падіння уламків є жертви.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає NNS.

“Сьогодні 25 липня на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні”, повідомив Погуляйко.

Наразі невідомо, які безпілотники атакували Волинь. Обставини подій встановлюються.

Як повідомляє 100 Окрема Бригада ТрО Волині, ситуація на українсько-білоруському кордоні протягом тижня суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угрупувань супротивника не виявлено.

Особовий склад бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими складовими сил оборони краю надійно контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону із рб.

Зберігається загроза завдання авіаційних та ракетних ударів військами рф з території рб по об’єктах на території України.