Окупанти вночі вдарили по Кураховому – зруйновані дитсадок та школа (фото)

Вночі 4 січня російські війська вдарили по Кураховому Донецької області. У центрі міста є руйнування.

Як передає НСН, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав’ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

“Всі обставини та наслідки удару встановлюємо”, наголосив Філашкін.

Окупанти вночі вдарили по Кураховому. Фото наслідків

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