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Окупанти вночі вдарили по Кураховому – зруйновані дитсадок та школа (фото)

Журналіст
Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа15

Вночі 4 січня російські війська вдарили по Кураховому Донецької області. У центрі міста є руйнування.

Як передає НСН, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав’ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

“Всі обставини та наслідки удару встановлюємо”, наголосив Філашкін.

Окупанти вночі вдарили по Кураховому. Фото наслідків

Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа6

Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа5

Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа4

Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа3

Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа2

Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа1

Окупанти вночі вдарили по Кураховому зруйновані дитсадок та школа

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