Військовим на Запоріжжі потрібна допомога – повідомляйте про техніку окупантів у «єВорог»

Військовим на Запоріжжі дуже потрібна ваша допомога — надсилайте заявки про техніку окупантів у спеціальний чат-бот «єВорог».

Як передає НСН, про це пише очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області — надсилайте заявки про техніку росіян у @evorog_bot. На мапі — конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них — Василівка, Токмак, Кам’янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар та Пологи», йдеться у повідомленні Федорова.

Повідомляйте про техніку росіян на Запоріжжі у «єВорог»

Очільник Мінцифри закликає повідомляти, якщо бачите танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С-300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу.

Українців просять за можливості обережно робіть фото та відео.

«Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані», пояснює Михайло Федоров.

!Увага! Справжній чат-бот має верифікаційний бейдж (синю галочку) та є лише в Telegram. Перейти у «єВорог» можна з головного екрана застосунку «Дія» або за посиланням.

«Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом», пише Федоров.

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