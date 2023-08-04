Військкома з Одещини відправили на передову після інформації, що він став доларовим мільйонером

Військкома з Одещини відправили на фронт після повідомлень, що він під час війни став доларовим мільйонером.

Єгора Смирнова, військкома з Южного Одеської області, направили на передову після скандалу про його підозріле збагачення. Також військовослужбовця перевіряють правоохоронці

Про це інформує Одеський обласний ТЦК та СП, передає НСН.

«Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою», йдеться у заяві.

Повідомляється, що військкома Смирнова та двох військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування перевели в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі.

Слідчі Державного бюро розслідування відкрили кримінальну справу щодо підозри у незаконному збагаченні Смирнова: “Стосовно оприлюдненої інформації ініційовано перевірку правоохоронними органами за компетенцією”.

Раніше про протиправну діяльність депутата та військкома з Южного розповів колишній нардеп та журналіст – Ігор Мосійчук.

За його словами, Єгор Смирнов, який є секретарем постійної «земельної» комісії міськради, став організатором незаконної оборудки з роздачі земель. Відчуження землі відбувалось за великі суми хабарів чи за нерухомість.

«Для приховування незаконно отриманого майна Смирнов Є.П. заснував підприємства, в яких є 100% власником, а саме – ТОВ «РЕНТЬЄР ІНВЕСТ», ТОВ “АГРОТРАНС КОНСАЛТ”, ТОВ «СОНЯЧНИЙ ПЛЯЖ», пише Мосійчук у Фейсбуці.

Мосійчук додав, що депутат міськради Смирнов одночасно працює й у місцевому ТЦК та СП, де уникає процесу ротації та залишається в місті Южне.

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