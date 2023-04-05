В Україні стався землетрус: де саме і яка магнітуда

В Україні 5 квітня стався землетрус. Короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.
Як передає НСН, про це повідомив Головний центр спеціального контролю у Facebook.
Сейсмологи запевнили, що землетрус не несе ніякої загрози для населення. За класифікацією він відноситься до невідчутних.
“О 11:41:05 за київським часом Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус, на південь від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км”, йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.
Додамо, що останній землетрус у цьому районі був зареєстрований 27 лютого 2023 року з магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера).
Експерти закликають українців, які відчували землетрус, залишити повідомлення за посиланням. Це допоможе спеціалістам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.
Що робити в разі землетрусу
Попередити землетрус неможливо. Однак у випадку раптової появи його ознак слід не панікувати і дотримуватися таких правил:
- займіть місце (встаньте) у дверному чи віконному прорізі
- як тільки стихнуть перші поштовхи землетрусу – швидко вийдіть на вулицю.
- надворі слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотримуючись встановленого громадського порядку.
У подальшому необхідно діяти у відповідності з обстановкою, що склалася, виконувати всі розпорядження органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
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