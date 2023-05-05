В Одесі маленький хлопчик був змушений утримувати свою матір і платити за квартиру (відео)

В Одесі дев’ятирічний хлопчик був змушений працювати та жебракувати, щоб утримувати свою матір та платити за квартиру, передає НСН.

Як повідомили в поліції, 29-річна уродженка Білгород-Дністровського району Одещини змушувала дев’ятирічного сина заробляти на життя жебракуванням.

Жінка зловживала алкоголем, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері-одиначки. Ледарка знайшла інший шлях задля безпечного життя – вмовлянням та погрозами примусила заробляти свого сина. Зокрема, малий жебракував та мив фари автівок на одній зі жвавих доріг у центрі Одеси. Так, його часто бачили у районі Олександрівського проспекту.

Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші. Мати тримала сина під постійним контролем, перебуваючи неподалік.

Зароблені дитиною гроші жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: сигарети, алкоголь, продукти та оплату орендованого в обласному центрі помешкання.

Самому ж хлопчині грошей на їжу не вистачало і він змушений був приховувати частину отриманих коштів, щоб подбати про себе.

Наприклад, він розповів правоохоронцям, як один сердобольний водій “крутої” автівки дав йому одразу 1000 гривень, за що отримав похвалу від матері.

“Вона сказала, що я – молодець”, розповів малий правоохоронцям.

За даними управління, жінка раніше вже потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов’язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали адміністративні матеріали за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі, вчергове виявивши її сина на дорозі за жебракуванням, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім’ї. Зараз він проходить обстеження у лікарні.

Матері висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України – втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом. Лише після цього вона стала на облік у центр зайнятості та нібито шукає роботу. Проте за те, що вона зробила з власним сином, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

В Одесі мати змушувала жебракувати малолітнього сина. Відео

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