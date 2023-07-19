В лікарні Києва за дивних обставин помер військовий. Правоохоронці з’ясовують всі обставини.

В одній із лікарень Солом’янського району Києва помер 31-річного військовослужбовець. Чоловік проходив лікування у медзакладі останні кілька тижнів, а за день до смерті його виявили вночі на вулиці у збудженому та неадекватному стані.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Відкрито два кримінальних провадження, зокрема, за фактом умисного вбивства, передає НСН.

“31-річний військовослужбовець знаходився на лікуванні у медустанові з 30 червня. 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу”, розповіли в пресслужбі.

Потерпілого одразу ж доправили до палати, а пізніше його перевели в реанімацію.

Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця. Слідчі опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони.

Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий.

Відкрито два кримінальних провадження: за статтями ККУ: умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза.

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