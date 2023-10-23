Російський удар по терміналу «Нової пошти» під Харковом – оприлюднено імена та вік загиблих

Російський удар по терміналу «Нової пошти» під Харковом забрав життя шістьох людей. Компанія опублікувала імена та вік своїх співробітників.

Про це пише НСН з посиланням на сторінку НП у Фейсбук.

“Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи”, зазначили в компанії:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

У компанії зазначили, що перебувають на зв’язку з родинами вбитих росіянами співробітників.

“Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв’язку з родинами”, заявили в “Новій пошті”.

Російський удар по терміналу «Нової пошти» під Харковом

21 жовтня близько 22:15 військові РФ ракетою С-300 поцілили у термінал “Нової пошти” у селищі Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована. Сталася пожежа. Загинули 6 людей, ще 17 осіб отримали поранення. Пошкоджені 7 вантажних автомобілів підприємства та 2 напівпричепи. Удар завдали з території Бєлгородської області РФ.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по будівлі.

Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов заявив, що цей логістичний термінал уже вдруге був під ударом росіян – перший був минулого року. Іванов підкреслив, що це повністю цивільний термінал “Нової пошти”, який не має жодного відношення до якихось військових дій чи операцій.

Поліція ідентифікувала всіх загиблих внаслідок удару російських окупантів по терміналу “Нової пошти” в Харківській області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість Росії за удар по терміналу “Нової пошти” у Харківській області та кожен прояв її терору.

“Ми обовʼязково відповімо Росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також. Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає”, заявив президент.

Ще новини України: Нічна повітряна атака на Україну 23 жовтня – все, що відомо