Удар по ресторану у Краматорську в червні 2023 року – розслідувачі знайшли виконавців атаки

За удар по ресторану у Краматорську у червні 2023 року, внаслідок якого загинули 13 людей і постраждали ще 65, імовірно, відповідальна 47 ракетна бригада 8 армії рф.

Про це йдеться у розслідуванні громадської організації Truth Hounds, передає НСН з посиланням на Факти.

OSINT-розслідувачі з’ясували, що удару по ресторану Ria Lounge у Краматорську було завдано крилатою ракетою Іскандер-К, а не балістичною Іскандер-М, як вважали в Офісі генпрокурора.

На їхню думку, ракета прилетіла до Краматорська з південного сходу, за час від 9 до 18 хвилин.

У ресторан ракета влучила о 19:32, через 18 хвилин після відбою повітряної тривоги.

Враховуючи швидкість руху та час влучання, ракету випустили за 100 – 270 км від міста. Ймовірно, із зони відповідальності Південного військового округу ЗС рф, з території росії.

Як зазначають фахівці Truth Hounds, у цьому районі всього чотири підрозділи, озброєні ракетними комплексами Іскандер.

Втім, проаналізувавши їхнє розташування та райони бойових дій на момент обстрілу, список потенційних виконавців звузили до одного підрозділу – 47 ракетної бригади 8 загальновійськової армії ЗС рф під командуванням полковника Віталія Бобиря.

Після удару міноборони рф збрехало про мету своєї терористичної атаки, прикриваючись тим, що в кафе перебували нібито тільки військові. Відомство країни-агресора заявило, що “було уражено 50 офіцерів 56 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ”.

Проте документалісти Truth Hounds стверджують, що серед загиблих було двоє бійців Третьої окремої штурмової бригади й Іноземного легіону, всі інші 11 людей, які загинули, – цивільні.

Удар по Краматорську 27 червня 2023 року

27 червня ввечері росіяни вдарили по центру Краматорська та селищу Біленьке. У результаті атаки загинуло 13 людей, поранення дістали 65 осіб, серед загиблих – 17-річна дівчинка, а серед поранених – немовля 2022 року народження.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

Під час удару рф по Краматорську постраждали громадяни Колумбії.

У лікарні Дніпра 1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка потрапила під російський удар у Краматорську.

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