У Вінниці депутат з колишньої ОПЗЖ займався рекетом. Чоловік зі спільниками вимагав у місцевого підприємця 9000 доларів неіснуючого боргу.

Про це повідомляє НСН з посиланням на СБУ, поліцію та прокуратуру Вінниччини.

Правоохоронці розповіли, що до них звернувся 27-річний керівник агрокомпанії із заявою про те, що з вересня четверо чоловіків погрожують йому та змушують повернути неіснуючий борг — плату за нібито транспортування зерна та втрачену вигоду.

Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг».

Злочинці вимагали у потерпілого 9 тисяч доларів, змусили написати розписку про повернення коштів й віддати під заставу машину Nissan Primastar і земельну ділянку.

Як вказують слідчі, до групи входили чоловіки віком від 28 до 38 років. Серед них — 34-річний депутат Вінницької районної ради, який обирався від нині забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників — працівників Муніципальної варти міськради.

За даними СБУ, вони намагалися «підім’яти» під себе аграрний бізнес у регіоні, вимагали з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови погрожували насильством та знищенням майна.

Всіх учасників групи затримали за місцями їхнього перебування у Вінниці. Під час обшуків у затриманого депутата вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників — готівку та чорнові записи «боржників».

Всім чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. За цією статтею їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою. Ще одному призначили цілодобовий домашній арешт.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється причетність банди до вчинення інших злочинів на території області.

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