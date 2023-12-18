У Полтаві вручатимуть повістки поквартирно – з’явився графік

Представники ТЦК і Нацполіції у Полтаві вручатимуть повістки поквартирно. Для цього міська рада встановила спеціальний графік.

Про це повідомляє НСН з посиланням на речника обласного ТЦК та СП Романа Істоміна та Полтавську міську раду.

15 грудня секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова підписала нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов’язаних.

Відповідно до розпорядження буде встановлено графік роботи груп оповіщення на території міста Полтава з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00. На території старостинських округів діятиме графік узгоджений з Полтавським ОМТЦК та СП.

Як розповів українському радіо “Полтава” Роман Істомін, вручення мобілізаційних повісток за місцем проживання – це основний спосіб оповіщення військовозобов’язаних.

“У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності – бути призваним”, сказав Істомін, додавши, що відтепер представники поліції ходитимуть разом із ТЦК.

Істомін пояснив, що якщо громадянин порушує правила військового обліку не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є.

Також поліція підтвердить і прослідкує за дотриманням законів у діях ТЦК.

“Прибирається той фактор, що громадяни вигадують якусь незаконність в законних діях. Як було раніше? Він порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою – його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати”, зазначив Істомін.

Він також додав, що спеціальних місць, у яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, і вони не передбачені в законодавстві, тому сповіщення може здійснюватися за місцем проживання та в громадських місцях.

“Сповіщення в громадських місцях – це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку й проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали в ТЦК. А чоловік повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання. Тому виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали – вони є нічим іншим як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють”, підкреслив представник ТЦК.

За словами Істоміна, питання посилення мобілізації, а саме пункт, який визначає, що в Полтаві представники об’єднання співвласників багатоквартирного будинку надають доступ до під’їздів.

“Представники ТЦК заходять у під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз у жодному разі про видачу повістки як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК”, додав Істомін.

Ще новини України: Нові правила мобілізації та військової служби – які зміни анонсувала Безугла