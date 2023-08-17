У печері на Тернопільщині знайшли артефакти трипільської культури (фото, відео)

На Тернопільщині під час розкопок у печері Вертеба археологи знайшли трипільський зерновик, виготовлений 5-7 тисяч років тому.

Про це розповів директор Борщівського обласного краєзнавчого музею, археолог Михайло Сохацький, передає НСН з посиланням на Суспільне.

За його словами, це керамічна посудина з орнаментом, який характерний для Трипільської культури.

“Коли ми розчищали ділянку печери, здавалося, глина — вже знахідок не повинно бути, культурного шару ніякого немає. Ми зробили так званий “контрольний штик” і побачили пляму. Почали розчищати нижче і побачили, що на глибині є якась керамічна знахідка. Виявилось, що це величезна посудина”, каже Михайло Сохацький.

Археолог розповів, що через високу вологість у печері зерно довго не зберігалося.

“Ця посудина з тріщиною вже не виконувала своєї функції, і тому вони її вирішили закопати в землю, вирили по контуру цієї посудини спеціальний такий котлован, закопали в землю, обклали чистою глиною і потім якісь сипучі речовини, можливо, зерно, якийсь час там і зберігалися, і покришкою накривалися”, каже археолог.

Михайло Сохацький додав, що ділянку, на якій знайшли артефакт, розчистили і виявили, що керамічна посудина розбита.

“Ця посудина з тріщиною вже не виконувала своєї функції, і тому вони її вирішили закопати в землю, вирили по контуру цієї посудини спеціальний такий котлован, закопали в землю, обклали чистою глиною і потім якісь сипучі речовини, можливо, зерно, якийсь час там і зберігалися, і покришкою накривалися”, — розповів археолог. ми вважаємо, що такі речі є дуже важливими. Це надзвичайно давня культура. Вона важлива тим, що знайдена в контексті історичних подій трипільського населення”, говорить Сохацький.

У печері на Тернопільщині знайшли артефакти трипільської культури. Відео

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Трипільська культура є однією з основних давньоземлеробських культур кам’яно-мідної доби. Вона відома своєю керамікою та складними обрядами, пов’язаними із землеробством і скотарством. В Україні станом на 2014 рік виявлено понад дві тисячі пам’яток — переважно в Середній Наддністрянщині, Надпрутті й Надбужжі.

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