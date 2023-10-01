У Маріуполі окупанти знищили останній український мурал (фото)

У Маріуполі російські окупанти знищили останній український мурал, який мав назву “Назустріч щастю”.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає НСН.

Російська сволота знищила останній мурал в Маріуполі за часів України. Мурал “Назустріч щастю”, який навіть немав жодного натяку на історію України. На якому зображена жінка з порожньою кліткою. Героїня муралу є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя, написав він.

Ось вона – Росія. Жодних прав. Жодної поваги. Жодного прояву сучасного мистества. Варвари 21 сторічча продовжують нищити наще місто своїми брудними руками”, додав Андрющенко у Telegram.

У Маріупольській міській раді нагадали, що цей мурал намалював художник Олександр Корбан у 2020 році на стіні багатоповерхівки по проспекту Миру, 107.

Це частина загального ансамблю площі Свободи. Як і мурал “Мілана”, який росіяни знищили перед цим, йдеться в повідомленні.

В міськраді додали:

Окупанти демонструють, що для них свобода та гідність – нічого не варті. Тому знищують будь-який натяк на можливість вільного та мирного життя.

Ще новини України: Окупанти скинули авіабомби на Берислав і обстріляли село на Херсонщині, є загиблий