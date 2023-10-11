У Львові чоловіки побили пенсіонерку арматурою за сумку з продуктами і 700 гривень

У Львові чоловіки побили пенсіонерку металевою арматурою та викрали сумку з продуктами й 700 гривень готівки.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає НСН.

Як стало відомо, 9 жовтня близько 21:00 правоохоронці отримали повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнтку, 78-річну жительку, Львова, у якої було діагностовано відкриту черепно-мозкову травму. Зараз вона перебуває у реанімації.

Поліцейським вдалося встановити, що жінка отримала травми під час нападу на території одного з львівських навчальних закладів на вулиці Під Голоском.

Слідчі встановили, що жінка поверталася з дачі додому, коли на неї несподівано напали двоє зловмисників. Один з них завдав їй численних ударів металевою арматурою по голові, від яких потерпіла знепритомніла.

Тоді нападники відібрали у пенсіонерки господарську сумку з продуктами й гроші у сумі 700 гривень, а потім втекли.

Травмовану жінку виявили перехожі, які викликали на місце події бригаду швидкої медичної допомоги.

Вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці встановили особи зловмисників — ними виявились двоє жителів Закарпатської області віком 30 та 43 роки. Їх уже затримали за силової підтримки бійців батальйону особливого призначення.

Яким може бути покарання?

Молодшому зловмиснику повідомили про підозру у замаху на вбивство та розбої. Максимальне покарання за цими статтями — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Старший зловмисник отримав підозру лише в розбої. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманим запобіжні заходи.

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